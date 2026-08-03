Около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о традиционных ценностях

Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, 19 августа 2024 г. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».