Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RAGR106,72+2,62%CNY Бирж.00%IMOEX2 163,2-0,35%RTSI882,61+1,25%RGBI115,32+0,23%RGBITR775,49+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о традиционных ценностях

Ведомости

Примерно 50 граждан Австрии переехали в Россию по линии указа президента о традиционных ценностях. Об этом посол РФ в Вене Андрей Грозов сообщил «РИА Новости».

Грозов обратил внимание, что Москва фиксирует стабильный интерес жителей Австрии к переезду в связи с вступлением в силу указа «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в августе 2024 г. После этого поступило наибольшее число обращений.‍

Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, 19 августа 2024 г. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её