Около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о традиционных ценностях
Примерно 50 граждан Австрии переехали в Россию по линии указа президента о традиционных ценностях. Об этом посол РФ в Вене Андрей Грозов сообщил «РИА Новости».
Грозов обратил внимание, что Москва фиксирует стабильный интерес жителей Австрии к переезду в связи с вступлением в силу указа «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в августе 2024 г. После этого поступило наибольшее число обращений.
Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, 19 августа 2024 г. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».