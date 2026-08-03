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Мирошник: украинское оружие попало к преступным группировкам в Европе

Ведомости

Оружие с Украины попало к преступным группировкам в Европе. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил «РИА Новости».

По его словам, поставки ведутся несколько лет и имеют системный характер, разветвленную сеть каналов. Это усугубляет криминогенную обстановку в европейских странах.‍

В апреле 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что западное оружие, поставленное Украине, затем обнаруживается на черных международных рынках из-за высокого уровня коррупции в стране. «То там, то в Африке всплывут, то еще где-то там на Ближнем Востоке. <...> Уровень коррупции на Украине известен», – отмечал российский лидер.

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