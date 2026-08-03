Мирошник: украинское оружие попало к преступным группировкам в Европе

В апреле 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что западное оружие, поставленное Украине, затем обнаруживается на черных международных рынках из-за высокого уровня коррупции в стране. «То там, то в Африке всплывут, то еще где-то там на Ближнем Востоке. <...> Уровень коррупции на Украине известен», – отмечал российский лидер.