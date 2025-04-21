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Путин: отправленное Украине оружие оказывается на черных рынках

Ведомости

Западное оружие, поставленное Украине, затем обнаруживается на черных рынках из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

«Поставки оружия, которые там осуществляют из западных стран, это оружие оказывается на черных международных рынках. То там, то в Африке всплывут, то еще где-то там на Ближнем Востоке. <...> Уровень коррупции на Украине известен», – сказал Путин.

В мае 2024 г. генинспектор Пентагона Роберт Сторч говорил, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции. По его словам, этому в том числе способствует продолжающийся конфликт с Россией. В ноябре прошлого года американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для украинских военных, также обвинила минобороны республики и национальную полицию в коррупции и вымогательстве несколькими должностными лицами взяток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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