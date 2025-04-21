Путин: отправленное Украине оружие оказывается на черных рынках
Западное оружие, поставленное Украине, затем обнаруживается на черных рынках из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».
«Поставки оружия, которые там осуществляют из западных стран, это оружие оказывается на черных международных рынках. То там, то в Африке всплывут, то еще где-то там на Ближнем Востоке. <...> Уровень коррупции на Украине известен», – сказал Путин.
В мае 2024 г. генинспектор Пентагона Роберт Сторч говорил, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции. По его словам, этому в том числе способствует продолжающийся конфликт с Россией. В ноябре прошлого года американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для украинских военных, также обвинила минобороны республики и национальную полицию в коррупции и вымогательстве несколькими должностными лицами взяток.