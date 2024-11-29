Компания из США заявила о коррупции в полиции и минобороны Украины
Американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для министерства обороны Украины, обвинила оборонное ведомство и национальную полицию республики в коррупции. Открытое письмо компании опубликовано на сайте BGD Legal & Consulting.
«Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и беспочвенные заявления, сделанные в недавно опубликованном видео национальной полиции Украины. Очевидно, что публикация этой истории является попыткой национальной полиции скрыть свою внутреннюю коррупцию и коррупцию министерства обороны Украины в его постоянных попытках отказать в выплате Sinclair & Wilde после того, как она неоднократно отказывалась платить требуемые взятки», – говорится в письме.
Компания сообщает, что согласилась отложить оплату пятого контракта на $12,5 млн до поставки товара, «чтобы урегулировать внутренние бюджетные вопросы в министерстве обороны», при том, что по условиям договора была необходима предоплата. Утверждается, что после доставки товаров, украинское ведомство «упорно отказывалось» выплачивать $12,5 млн по пятому контракту, а также оставшиеся 50% стоимости по первому. Всего Sinclair & Wilde не получила $14,5 млн из $35 млн.
Американская фирма утверждает, что в прошлом году «несколько лиц, включая субъектов расследований США и Украины» вымогали у нее взятки для обеспечения выплаты оставшихся $14,5 млн. Sinclair & Wilde сообщила о коррупционных предложениях властям обеих стран, национальной полиции Украины были переданы конфиденциальные сведения.
«В ответ национальная полиция Украины передала подробности расследования Максиму Гриценко, бывшему начальнику отдела закупок Министерства обороны, и другим лицам, поставив под угрозу жизни сотрудничающих свидетелей, один из которых является гражданином США. А в течение нескольких дней после конфиденциальной встречи с национальной полицией Роман Балыкин — предполагаемая цель текущего расследования — узнал все подробности встречи. В результате власти США отказались продолжать сотрудничество с национальной полицией», – говорится в сообщении.
В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции, которая усугубляется из-за продолжающегося конфликта с Россией. По его словам, «восприятие коррупции снизилось с 2013 г. на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе».