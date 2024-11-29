Компания из США заявила о коррупции в полиции и минобороны Украины

Компания сообщает, что согласилась отложить оплату пятого контракта на $12,5 млн до поставки товара, «чтобы урегулировать внутренние бюджетные вопросы в министерстве обороны», при том, что по условиям договора была необходима предоплата. Утверждается, что после доставки товаров, украинское ведомство «упорно отказывалось» выплачивать $12,5 млн по пятому контракту, а также оставшиеся 50% стоимости по первому. Всего Sinclair & Wilde не получила $14,5 млн из $35 млн.