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Компания из США заявила о коррупции в полиции и минобороны Украины

Ведомости

Американская компания Sinclair & Wilde, заключившая пять контрактов на поставку военной формы и текстиля для министерства обороны Украины, обвинила оборонное ведомство и национальную полицию республики в коррупции. Открытое письмо компании опубликовано на сайте BGD Legal & Consulting.

«Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и беспочвенные заявления, сделанные в недавно опубликованном видео национальной полиции Украины. Очевидно, что публикация этой истории является попыткой национальной полиции скрыть свою внутреннюю коррупцию и коррупцию министерства обороны Украины в его постоянных попытках отказать в выплате Sinclair & Wilde после того, как она неоднократно отказывалась платить требуемые взятки», – говорится в письме.

Компания сообщает, что согласилась отложить оплату пятого контракта на $12,5 млн до поставки товара, «чтобы урегулировать внутренние бюджетные вопросы в министерстве обороны», при том, что по условиям договора была необходима предоплата. Утверждается, что после доставки товаров, украинское ведомство «упорно отказывалось» выплачивать $12,5 млн по пятому контракту, а также оставшиеся 50% стоимости по первому. Всего Sinclair & Wilde не получила $14,5 млн из $35 млн.

Американская фирма утверждает, что в прошлом году «несколько лиц, включая субъектов расследований США и Украины» вымогали у нее взятки для обеспечения выплаты оставшихся $14,5 млн. Sinclair & Wilde сообщила о коррупционных предложениях властям обеих стран, национальной полиции Украины были переданы конфиденциальные сведения.

«В ответ национальная полиция Украины передала подробности расследования Максиму Гриценко, бывшему начальнику отдела закупок Министерства обороны, и другим лицам, поставив под угрозу жизни сотрудничающих свидетелей, один из которых является гражданином США. А в течение нескольких дней после конфиденциальной встречи с национальной полицией Роман Балыкин — предполагаемая цель текущего расследования — узнал все подробности встречи. В результате власти США отказались продолжать сотрудничество с национальной полицией», – говорится в сообщении.

В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что на Украине сохраняется высокий уровень коррупции, которая усугубляется из-за продолжающегося конфликта с Россией. По его словам, «восприятие коррупции снизилось с 2013 г. на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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