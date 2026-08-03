Меркель рассказала пранкерам о фиктивности минских соглашений

Пранкеры провели беседу с Меркель от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. По словам Кузнецова и Столярова, подготовка разговора заняла несколько недель. Они утверждают, что сначала связались с офисом Меркель, затем вели общение с представителями ее окружения и продолжительную переписку по электронной почте.