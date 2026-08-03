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Главная / Политика /

Меркель рассказала пранкерам о фиктивности минских соглашений

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время для Украины и усилить ее вооружение. Об этом сообщили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью «РИА Новости».

Пранкеры провели беседу с Меркель от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. По словам Кузнецова и Столярова, подготовка разговора заняла несколько недель. Они утверждают, что сначала связались с офисом Меркель, затем вели общение с представителями ее окружения и продолжительную переписку по электронной почте.

Они также утверждают, что бывший канцлер попросила сохранить содержание разговора в тайне и предоставила для беседы переводчика.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 г. начал оспаривать текст совместного заявления, несмотря на его предварительное согласование экспертами. Встреча была посвящена обсуждению минских соглашений.

Первая встреча российского и украинского лидера состоялась 9 декабря 2019 г. В переговорах, посвященных ситуации в Донбассе, также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны договорились придерживаться минских соглашений («Минск-2») от 12 февраля 2015 г., которые предусматривают обмен удерживаемыми лицами, отвод вооружений от линии разграничения в Донбассе, прекращение огня и др.

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