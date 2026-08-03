Пискарев предупредил о подготовке провокаций на выборах
Политологи, бывшие мундепы и активисты «Голоса» (считается нежелательной организацией в РФ) намерены вмешаться в выборы 2026 г. С таким заявлением выступил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей». Данную технологию намереваются применить для создания негативных инфоповодов в целях дискредитации избирательного процесса», – сказал он.
Пискарев утверждает, что речь идет о провоцировании конфликтов на избирательных участках, подаче массовых жалоб и петиций о вымышленных нарушениях, публикации фейков, проведении хэштег-кампаний и пр.
Депутаты – члены комиссии, как заявляется, выявили нескольких онлайн-курсов и тренингов для «псевдонаблюдателей». В частности, на предполагаемых курсах знакомят с актуальной правовой базой, учат психологической устойчивости, взаимодействию со СМИ и методам цифрового активизма.
Ассоциацию «Голос» основали в 2000 г., после внесения в реестр иностранных агентов в 2013 г. была ликвидирована решением суда по иску Минюста в 2016 г.