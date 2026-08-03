Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
В селе Архипо-Осиповка в Геленджике в результате падения обломков беспилотника погибли три человека. Еще 13 были ранены, в том числе дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. обратил внимание глава региона. Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову поддержать пострадавших и семьи погибших. На месте работают оперативные службы.
3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной украинской атаки на Крым погибли три человека. Еще двое мирных жителей пострадали.
Всего ночью силы ПВО сбили 131 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, около 90% пострадавших в РФ от действий украинской стороны с 20 по 26 июля получили ранения в результате атак беспилотников. За это время от атак ВСУ пострадали 492 человека.