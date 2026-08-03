Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,856+1,05%KUZB0,029+1,41%UTAR9,39+1,62%IMOEX2 249,86+1,06%RTSI891,92+1,05%RGBI115,05-0,01%RGBITR773,71+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Ведомости

В селе Архипо-Осиповка в Геленджике в результате падения обломков беспилотника погибли три человека. Еще 13 были ранены, в том числе дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. обратил внимание глава региона. Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову поддержать пострадавших и семьи погибших. На месте работают оперативные службы.

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной украинской атаки на Крым погибли три человека. Еще двое мирных жителей пострадали.

Всего ночью силы ПВО сбили 131 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, около 90% пострадавших в РФ от действий украинской стороны с 20 по 26 июля получили ранения в результате атак беспилотников. За это время от атак ВСУ пострадали 492 человека.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте