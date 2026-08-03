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Мирошник: 90% раненых от атак ВСУ россиян получили травмы из-за БПЛА

Ведомости

Около 90% пострадавших в России от действий украинской стороны в период с 20 по 26 июля получили ранения в результате атак беспилотников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник для ИС «Вести».

За указанный период от атак ВСУ пострадали 492 человека, уточнил он. Мирошник также заявил, что украинские беспилотники наносят удары по гражданскому населению, в том числе по автобусам и другим гражданским объектам. По словам Мирошника, только за последние два месяца ударам подверглись 35 автобусов.

Дипломат назвал такие действия военными преступлениями и подчеркнул, что международные структуры недостаточно реагируют на подобные инциденты. Он отметил, что удары по гражданским автобусам и мирным жителям, не являющимся участниками вооруженного конфликта, должны квалифицироваться как тяжкие нарушения международного гуманитарного права.

3 августа три человека пострадали в результате удара беспилотника по складскому комплексу Wildberries в Собинском округе Владимирской области. Из-за украинской атаки логистический объект загорелся, людей эвакуировали. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

На территории Крыма в результате ночной атаки ВСУ погибли три человека, еще двое пострадали. Власти Крыма окажут поддержку семьям погибших и пострадавших.

Ночью силы ПВО ликвидировали 131 украинский БПЛА над 11 российскими регионами и над акваторией Черного моря.

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