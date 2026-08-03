Мирошник: 90% раненых от атак ВСУ россиян получили травмы из-за БПЛА

За указанный период от атак ВСУ пострадали 492 человека, уточнил он. Мирошник также заявил, что украинские беспилотники наносят удары по гражданскому населению, в том числе по автобусам и другим гражданским объектам. По словам Мирошника, только за последние два месяца ударам подверглись 35 автобусов.