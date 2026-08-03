Три человека погибли и двое пострадали при ночной атаке ВСУ в Крыму

При атаке украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области пострадали два человека, а именно – женщина с травмой ноги и молодой мужчина с повреждением головы. Утром стало известно, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.