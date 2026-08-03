Три человека погибли и двое пострадали при ночной атаке ВСУ в Крыму
В результате ночной атаки ВСУ на территорию Крыма погибли три человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его данным, еще двое мирных жителей пострадали. Аксенов отметил, что раненым будет оказана необходимая медицинская помощь.
Власти Крыма окажут поддержку семьям погибших и пострадавших, уточнил глава республики.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 131 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
При атаке украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области пострадали два человека, а именно – женщина с травмой ноги и молодой мужчина с повреждением головы. Утром стало известно, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.