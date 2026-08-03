Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,797+0,55%VEON-RX52,5-0,19%CHMK3 110+0,32%IMOEX2 254,94+1,28%RTSI893,94+1,28%RGBI115,23+0,15%RGBITR774,87+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Три человека погибли и двое пострадали при ночной атаке ВСУ в Крыму

Ведомости

В результате ночной атаки ВСУ на территорию Крыма погибли три человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его данным, еще двое мирных жителей пострадали. Аксенов отметил, что раненым будет оказана необходимая медицинская помощь.

Власти Крыма окажут поддержку семьям погибших и пострадавших, уточнил глава республики.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 131 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

При атаке украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области пострадали два человека, а именно – женщина с травмой ноги и молодой мужчина с повреждением головы. Утром стало известно, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте