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Путин рассказал, что означает для него победа

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что считает победой преодоление себя.

Президент прилетел в Красноярск и встретился со школьниками, участвовавшими в конкурсе «Большая перемена». В ходе мероприятия один из участников конкурса спросил у российского лидера: «Что для вас значит "победа"?».

«Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Вот это самая большая победа», – ответил мальчику президент.

Финалы седьмого сезона конкурса для учеников 5–7-х классов и старшеклассников из-за рубежа проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В финале принимают участие 800 школьников. Финалисты участвуют в деловых играх, мастер-классах и командообразующих тренингах. Среди заданий, которые должны решать участники, будут те, которые посвящены Году единства народов России. Победителями конкурса объявят 300 учеников, призом для них будет путешествие на поезде через всю Россию. Победители конкурса из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах.

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