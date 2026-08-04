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Главная / Политика /

Россия не передавала сигналы Западу по Украине через Казахстан

Ведомости

Россия не передавала через Казахстан сигналов коллективному Западу по украинскому урегулированию. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил ТАСС.

По его словам, Москва ведет контакты напрямую с теми, кто может повлиять на Киев, и не видит необходимости привлекать казахстанских друзей.

«Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем». – отметил дипломат.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине. По словам Токаева, к нему поступает много сигналов из Европы и США по поводу конфликта между Россией и Украиной.

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