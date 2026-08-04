Россия не передавала сигналы Западу по Украине через Казахстан

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине. По словам Токаева, к нему поступает много сигналов из Европы и США по поводу конфликта между Россией и Украиной.