Глава ЦИК рассказала о стереотипах относительно избирательных комиссий

30 июля завершилась регистрация всех 11 партий на выборы в Госдуму девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.