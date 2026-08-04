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Главная / Политика /

Глава ЦИК рассказала о стереотипах относительно избирательных комиссий

Ведомости

Мнение, что значительная часть наблюдателей на выборах – люди, зависимые от бюджетных денег, является стереотипом. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«У нас самая дебюрократизированная система! Примерно из 900 000 человек, из которых она состоит, получают зарплату внутри системы менее 1%», – подчеркнула Памфилова.

По ее словам, менее 6% членов комиссий направлены организациями, связанными с исполнительной властью. По закону, не менее половины состава комиссий – представители всех политических партий. Остальные участники представляют гражданское общество.

«Сейчас все тайное моментально становится явным»

Политика / Интервью

Еще одним стереотипом о выборах Памфилова назвала мнение, что комиссии состоят из учителей. Глава ЦИК подчеркнула, что педагоги составляют только 18%. В комиссии входят представители бизнеса, науки, медики, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты – «полный срез общества», подчеркнула она.

«Единственное, чем система действительно отличается, – это тем, что около 80% ее участников составляют женщины», – отметила Памфилова.

30 июля завершилась регистрация всех 11 партий на выборы в Госдуму девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.

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