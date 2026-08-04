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Российские системы ПВО сбили 320 украинских БПЛА за ночь

Ведомости

Системы ПВО перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников за ночь над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

С вечера до 08:00 мск 4 августа дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пяти погибших и шестерых раненых в результате атаки БПЛА на регион. Основные последствия налета были зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок при попадании беспилотника случилось несколько пожаров. Самый крупный – на складе, открытое горение уже ликвидировано. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково из-за падения обломков беспилотника были повреждены частный дом и автомобиль. Пламя потушено, обошлось без пострадавших.

В Ленобласти при налете беспилотников повреждены склады рядом с Красным Бором в Тосненском районе. С начала суток силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над регионом, есть пострадавший.

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