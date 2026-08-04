Российские системы ПВО сбили 320 украинских БПЛА за ночь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пяти погибших и шестерых раненых в результате атаки БПЛА на регион. Основные последствия налета были зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок при попадании беспилотника случилось несколько пожаров. Самый крупный – на складе, открытое горение уже ликвидировано. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково из-за падения обломков беспилотника были повреждены частный дом и автомобиль. Пламя потушено, обошлось без пострадавших.