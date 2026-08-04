Обломок БПЛА повредил склад Wildberries в Тверской области
Обломок украинского беспилотника частично повредил стену склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа. Сотрудники не пострадали, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
На место прибыли экстренные службы.
Утром 4 августа под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района Ленобласти. В компании сообщили, что сотрудников эвакуировали заранее. Предварительно, обошлось без пострадавших. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.