Обломок БПЛА повредил склад Wildberries в Тверской области

Утром 4 августа под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района Ленобласти. В компании сообщили, что сотрудников эвакуировали заранее. Предварительно, обошлось без пострадавших. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.