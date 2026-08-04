Дело о теракте возбуждено после атак на склады в Ленобласти и Подмосковье

В ночь на 4 августа украинские беспилотники атаковали складские помещения в подмосковном Чехове и в Тосненском районе Ленобласти. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, объекты в промзоне Новоселок загорелись. Погибли пять человек, еще 10 были ранены.