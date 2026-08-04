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Дело о теракте возбуждено после атак на склады в Ленобласти и Подмосковье

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак ВСУ на гражданские объекты, включая склады в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах. По найденным фрагментам и вещдокам назначат экспертизы. Действиям лиц из украинских вооруженных формирований дадут уголовно-правовую оценку.‍

В ночь на 4 августа украинские беспилотники атаковали складские помещения в подмосковном Чехове и в Тосненском районе Ленобласти. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, объекты в промзоне Новоселок загорелись. Погибли пять человек, еще 10 были ранены.

Что известно об атаках ВСУ на Ленобласть и Подмосковье

Политика / Армия и спецслужбы

В Ленобласти под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района, начался пожар. По данным объединенной компании Wildberries и Russ, на складе заранее эвакуировали сотрудников. Предварительно, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.

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