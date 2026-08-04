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Число пострадавших после удара в Архипо-Осиповке возросло до 58

Ведомости

Количество пострадавших при ударе беспилотника в Архипо-Осиповке увеличилось до 58. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Госпитализирован 21 человек, 19 пострадавших, включая троих детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Также 37 человек, включая девятерых детей, получили амбулаторное лечение.

Украинские силы нанесли удар по селу Архипо-Осиповка под Геленджиком 3 августа. Один дрон упал на пляж, где находилось много отдыхающих. Погибли семь человек, в том числе трое детей.

После удара власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке. В Геленджик направили спецбригаду медицины катастроф, в самом селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.

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