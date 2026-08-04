Число пострадавших после удара в Архипо-Осиповке возросло до 58
Количество пострадавших при ударе беспилотника в Архипо-Осиповке увеличилось до 58. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Госпитализирован 21 человек, 19 пострадавших, включая троих детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Также 37 человек, включая девятерых детей, получили амбулаторное лечение.
Украинские силы нанесли удар по селу Архипо-Осиповка под Геленджиком 3 августа. Один дрон упал на пляж, где находилось много отдыхающих. Погибли семь человек, в том числе трое детей.
После удара власти развернули оперативный штаб в Архипо-Осиповке. В Геленджик направили спецбригаду медицины катастроф, в самом селе были задействованы бригады скорой помощи из Геленджика, Туапсе и Краснодара.