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Из Испании в Марокко вернулись почти все нелегальные мигранты

Ведомости

Почти все нелегальные мигранты, прибывшие в Испанию из Марокко, вернулись обратно. Это следует из сообщения МИДа страны.

«Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Нелегальный въезд в Испанию осуществлялся через автономные города Сеуту или Мелилью. Пребывание на этих территориях не дает права оставаться в стране и свободно передвигаться по Европе, указали в МИДе.

Что стоит за нашествием марокканцев в испанскую Сеуту

Политика / Международные новости

Тысячи мигрантов прибыли в Испанию 30 июля. El País писало, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв мигрантов. В августе сообщалось, что из-за наплыва марокканцев возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании.

Как говорил «Ведомостям» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Георгий Кутырев, большинство прибывших – экономические мигранты из Марокко, а не беженцы.

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