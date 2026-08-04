Из Испании в Марокко вернулись почти все нелегальные мигранты
Почти все нелегальные мигранты, прибывшие в Испанию из Марокко, вернулись обратно. Это следует из сообщения МИДа страны.
«Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Нелегальный въезд в Испанию осуществлялся через автономные города Сеуту или Мелилью. Пребывание на этих территориях не дает права оставаться в стране и свободно передвигаться по Европе, указали в МИДе.
Тысячи мигрантов прибыли в Испанию 30 июля. El País писало, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв мигрантов. В августе сообщалось, что из-за наплыва марокканцев возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании.