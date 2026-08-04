«Единая Россия» расширила взаимодействие по контролю за выборами в Госдуму

30 июля участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада» предупредили, что в ближайшие недели Россию ожидает рост числа фейков и дипфейков, основная цель которых – повлиять на результаты выборов в Госдуму. Зампредседателя комитета по информполитике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что информационные атаки со стороны Киева и его западных кураторов усиливаются по мере приближения единого дня голосования.