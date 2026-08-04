«Единая Россия» расширила взаимодействие по контролю за выборами в Госдуму
«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой России и политическими партиями, направленное на организацию наблюдения за голосованием на выборах депутатов Госдумы. Документ также предусматривает обмен опытом в подготовке наблюдателей, сообщили в партии.
Член генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов заявил, что приоритетом партии в избирательной кампании является обеспечение легитимности итогов голосования. По его словам, партия готовит более 200 000 наблюдателей на предстоящие выборы.
Отдельно Перминов отметил создание технологической платформы, которая позвляет отслеживать происходящее на избирательных участках в режиме онлайн.
По данным партии, для контроля за процессом голосования в каждом регионе будут созданы ситуационные центры. Они будут заниматься наблюдением за ходом выборов и проверкой сообщений о возможных нарушениях на избирательных участках.
30 июля участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада» предупредили, что в ближайшие недели Россию ожидает рост числа фейков и дипфейков, основная цель которых – повлиять на результаты выборов в Госдуму. Зампредседателя комитета по информполитике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что информационные атаки со стороны Киева и его западных кураторов усиливаются по мере приближения единого дня голосования.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. 225 из них – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.