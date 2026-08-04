Reuters: сухогруз загорелся после удара в Ормузском проливе
Сухогруз под флагом Либерии Minoan Pioneer поразили неизвестным снарядом вблизи побережья во время прохождения через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.
«Снаряд попал в машинное отделение, а также возник пожар в жилых зонах», – говорится в материале. По данным издания, экипаж покинул судно, а один моряк считается пропавшим без вести.
8 июля США ударили по 60 иранским катерам в Ормузском проливе. Также были поражены иранские системы ПВО, сети командования и контроля, береговые радарные установки, средства противокорабельных ракет.
В CENTCOM сообщили, что ранее Иран атаковал три коммерческих судна, следовавших через пролив: сухогруз Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, сухогруз Wedyan под флагом Саудовской Аравии и сухогруз Cyprus Prosperity под флагом Либерии.