В Казахстане могут ввести электронные разрешение на въезд для иностранцев

В 2026 году Казахстан также запустил систему QazETA. Она помогает иностранцам оформить электронную визу и разрешение на въезд. С ее помощью также можно получить электронное резидентство. Это поможет удаленно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), открыть счет в банке оформить электронную sim-карту. Заявку необходимо подать за 72 часа до въезда в страну. Во время действия пилотного режима программы. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер, однако после их планируют сделать обязательными.