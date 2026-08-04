В Казахстане могут ввести электронные разрешение на въезд для иностранцев
МВД Казахстана намерено внедрить в 2026 г. систему электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится на официальном сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение законопроекта продолжится до 17 августа 2026 г.
Как следует из текста документа, ведомство стремится обеспечить «прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков». При этом подчеркивается, что разделение платы за оформление электронного разрешения позволит накопить средства для техобслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.
Сейчас в Казахстан без визы могут приехать граждане более 50 государств.
В 2026 году Казахстан также запустил систему QazETA. Она помогает иностранцам оформить электронную визу и разрешение на въезд. С ее помощью также можно получить электронное резидентство. Это поможет удаленно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), открыть счет в банке оформить электронную sim-карту. Заявку необходимо подать за 72 часа до въезда в страну. Во время действия пилотного режима программы. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер, однако после их планируют сделать обязательными.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и своих детей на сумму не ниже регионального прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Иностранный гражданин обязан выплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и каждого несовершеннолетнего ребенка. Если мигрант не выполняет новые требования, ему не могут продлить патент или разрешение на работу. Он должен будет покинуть страну в течение 15 суток.