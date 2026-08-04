Войска РФ нанесли удар по контейнерному терминалу в Черноморске
Вооруженные сил РФ поразили в порту Черноморска контейнерный терминал с украинскими грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками также были нанесены по трем сухогрузам в порту Николаева. Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз, который осуществлял доставку грузов военного назначения.
В министерстве также заявили, что в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
4 августа расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 Сикер» поразили семь сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ. По данным Минобороны, поражение судов было осуществлено в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.