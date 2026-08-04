Войска РФ нанесли удар по контейнерному терминалу в Черноморске

4 августа расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 Сикер» поразили семь сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ. По данным Минобороны, поражение судов было осуществлено в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.