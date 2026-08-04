Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,97+0,23%CHKZ16 350+0,93%VEON-RX53,4-1,66%IMOEX2 260,95-0,08%RTSI877,92-1,39%RGBI114,85-0,07%RGBITR772,67-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

UFC потеряла $30 млн из-за турнира в Белом доме

Ведомости

Владельцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), компания TKO Group Holdings, потеряла $30 млн от проведения турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Об этом пишет портал MMAFighting со ссылкой на заявление финансового директора TKO Эндрю Шлеймера.

Состязание прошло в середине июня на Южной лужайке Белого дома в честь 80-летия президента США Дональда Трампа и 250-летия страны. На событие не продавали билеты, поэтому в UFC не получили никакой выручки от проведения мероприятий.

«Учитывая масштаб мероприятия, которое, как и ожидалось, привело к убыткам в размере приблизительно $30 млн, наша прибыль как в UFC, так и в целом существенно пострадала», – сказал он.

При этом, TKO удалось компенсировать половину от ожидаемых расходов с помощью спонсорских соглашений и других партнерских контрактов.

«Ведомости» писали, что для проведения мероприятия потребовалась координация как минимум семи федеральных ведомств и работа сотен сотрудников. При этом расходы на строительство и подготовку площадки UFC взяла на себя. Организация события стала возможна за счет давнего союза Трампа и главы UFC Дэйны Уайта. 

Читайте также:На первом в истории турнире в Белом доме нокаутировали экс-чемпиона UFC
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь