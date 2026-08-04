UFC потеряла $30 млн из-за турнира в Белом доме
Владельцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), компания TKO Group Holdings, потеряла $30 млн от проведения турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Об этом пишет портал MMAFighting со ссылкой на заявление финансового директора TKO Эндрю Шлеймера.
Состязание прошло в середине июня на Южной лужайке Белого дома в честь 80-летия президента США Дональда Трампа и 250-летия страны. На событие не продавали билеты, поэтому в UFC не получили никакой выручки от проведения мероприятий.
«Учитывая масштаб мероприятия, которое, как и ожидалось, привело к убыткам в размере приблизительно $30 млн, наша прибыль как в UFC, так и в целом существенно пострадала», – сказал он.
При этом, TKO удалось компенсировать половину от ожидаемых расходов с помощью спонсорских соглашений и других партнерских контрактов.
«Ведомости» писали, что для проведения мероприятия потребовалась координация как минимум семи федеральных ведомств и работа сотен сотрудников. При этом расходы на строительство и подготовку площадки UFC взяла на себя. Организация события стала возможна за счет давнего союза Трампа и главы UFC Дэйны Уайта.