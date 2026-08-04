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Путин освободил Павла Шевцова от должности замглавы Россотрудничества

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины отставки не уточняются.

Шевцов родился в 1975 г. в Сочи. С 2005 по 2012 г. он занимал должность проректора Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), после чего перешел на госслужбу в Министерство экономического развития РФ. С 2017 г. Шевцов работал заместителем торгового представителя России в Белоруссии. В августе 2018 г. указом президента он был назначен заместителем руководителя Россотрудничества.

Россотрудничество в последние месяцы столкнулось с серией кадровых перестановок. В конце июня Путин назначил Алексея Клещева заместителем руководителя Россотрудничества.

В конце апреля президент освободил Евгения Примакова от должности главы агентства, назначив на его место Игоря Чайку, который до этого работал заместителем руководителя.

22 мая Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Дмитрия Поликанова.

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