Путин освободил Павла Шевцова от должности замглавы Россотрудничества

Шевцов родился в 1975 г. в Сочи. С 2005 по 2012 г. он занимал должность проректора Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), после чего перешел на госслужбу в Министерство экономического развития РФ. С 2017 г. Шевцов работал заместителем торгового представителя России в Белоруссии. В августе 2018 г. указом президента он был назначен заместителем руководителя Россотрудничества.