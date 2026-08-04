Эксперт допустил рассмотрение Верховным судом США иска против пошлин Трампа

Козлов отметил, что небольшое преимущество в этом споре можно отдать истцам – штатам и представителям бизнеса, которые добиваются отмены пошлин. «Верховный суд уже однажды признавал часть пошлин незаконными, а новые пошлины оспариваются истцами по той же стратегии. Хотя и администрация может лучше защитить нынешние тарифы, аргументируя их правомерность отдельным юридическим обоснованием», – сказал эксперт.