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Эксперт допустил рассмотрение Верховным судом США иска против пошлин Трампа

Ведомости

Иск 25 американских штатов против президента США Дональда Трампа, его администрации и федеральных ведомств, оспаривающий введенные импортные пошлины, с высокой вероятностью дойдет до Верховного суда США. Об этом заявил «Ведомостям» заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов.

По словам эксперта, споры, связанные с тарифами и полномочиями президента в сфере внешней торговли, как правило, проходят несколько судебных инстанций, после чего почти неизбежно становятся предметом рассмотрения Верховного суда.

Козлов отметил, что небольшое преимущество в этом споре можно отдать истцам – штатам и представителям бизнеса, которые добиваются отмены пошлин. «Верховный суд уже однажды признавал часть пошлин незаконными, а новые пошлины оспариваются истцами по той же стратегии. Хотя и администрация может лучше защитить нынешние тарифы, аргументируя их правомерность отдельным юридическим обоснованием», – сказал эксперт.

4 августа Reuters писал, что представители штатов обратились в Международный торговый суд. Они требуют отменить ввозные пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 87 стран, которые были введены под предлогом использования принудительного труда в этих государствах. В числе заявителей оказались Калифорния, Аризона, Мэриленд, Невада, Нью-Йорк и др.

24 июля Белый дом ввел новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 86 стран – торговых партнеров. Администрация президента пришла к такому решению в связи с обвинениями в «ненадлежащем применении запретов на принудительный труд» после истечения срока действия временного глобального тарифа в 10%.

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