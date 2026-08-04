Американские штаты подали в суд на Трампа из-за пошлин

Истцы обратились в Международный торговый суд. Они требуют отменить ввозные пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 87 стран, которые были введены под предлогом использования принудительного труда в этих государствах. В числе заявителей оказались Калифорния, Аризона, Мэриленд, Невада, Нью-Йорк и др.