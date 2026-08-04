Американские штаты подали в суд на Трампа из-за пошлин
Альянс из 25 американских штатов подал коллективный иск против президента США Дональда Трампа, а также группы чиновников и федеральных органов власти. Об этом сообщил Reuters.
Истцы обратились в Международный торговый суд. Они требуют отменить ввозные пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 87 стран, которые были введены под предлогом использования принудительного труда в этих государствах. В числе заявителей оказались Калифорния, Аризона, Мэриленд, Невада, Нью-Йорк и др.
Ранее, 24 июля, Белый дом ввел новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 86 стран – торговых партнеров. Администрация президента пришла к такому решению в связи с обвинениями в «ненадлежащем применении запретов на принудительный труд» после истечения срока действия временного глобального тарифа в 10%.
Согласно публикации Financial Times от 21 июля, администрация США перешла на ставку импортных пошлин в 10% после того, как Верховный суд аннулировал «взаимные тарифы», анонсированные Трампом в ходе так называемого «Дня освобождения» в апреле 2025 г. Действие текущих ограничений истекает 24 июля.