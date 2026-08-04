Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,47-1,51%CNY Бирж.11,951+0,08%IMOEX2 269,23+0,29%RTSI881,14-1,02%RGBI115,24+0,27%RGBITR775,22+0,3%
Главная / Политика /

Латвия возобновила работу КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией

Ведомости

Латвия уведомила Белоруссию, что с 21:00 (совпадает с мск) на пункте пропуска «Патерниеки» в полном объеме возобновлен пропуск грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии.

В госпогранкомитете отметили, что работа КПП продолжается штатно.

Пункт пропуска был закрыт с 23:00 31 июля по решению Риги. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, в пункте пропуска «Патерниеки» возникли неполадки. Как пояснили в латвийском погранведомстве, сбой связан с отказами в информационных системах, поэтому сейчас проведение пограничного контроля невозможно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь