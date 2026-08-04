Латвия возобновила работу КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией
Латвия уведомила Белоруссию, что с 21:00 (совпадает с мск) на пункте пропуска «Патерниеки» в полном объеме возобновлен пропуск грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии.
В госпогранкомитете отметили, что работа КПП продолжается штатно.
Пункт пропуска был закрыт с 23:00 31 июля по решению Риги. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией по техническим причинам.
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, в пункте пропуска «Патерниеки» возникли неполадки. Как пояснили в латвийском погранведомстве, сбой связан с отказами в информационных системах, поэтому сейчас проведение пограничного контроля невозможно.