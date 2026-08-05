Силы ПВО сбили 10 дронов на подлете к Москве
Дежурные силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
О первых восьми сбитых БПЛА мэр проинформировал в 03:01 мск, о последних двух – в 03:28 мск. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). На момент публикации мера отменена.
С 08:30 мск до 22:00 мск 4 августа в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, сообщал Собянин. Большинство из них силы ПВО сбили на дальних подступах. На подлете к столице было ликвидировано 18 беспилотников.