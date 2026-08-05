Мирошник: от атак ВСУ погибли более 100 жителей России с конца июля
От украинских атак погибли более 100 мирных жителей РФ, включая 15 детей, с 21 июля, то есть с даты назначения Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.
Еще 950 человек пострадали за это время, среди них как минимум 45 детей.
«С приходом на должность главкома Драпатого линия трусливого терроризма вышла на новый уровень эскалации. Он не изменил линию, заложенную его предшественником Александром Сырским и экс-шефом Михаилом Федоровым, но использовал возросшую западную военную помощь и огромный поток дронов-убийц для усиления террористической активности», – сказал он.
Драпатого назначили главкомом ВСУ вместо Александра Сырского 21 июля. Служил в 72‑й отдельной механизированной бригаде, участвовал в боевых действий на востоке Украины с 2014 г.
22 июля проект Ukrainer W опубликовал полную версию интервью с Драпатым, где он заявляет, что российская нация «не имеет права на существование». Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Драпатый «ответит за свои слова» о россиянах.