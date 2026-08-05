22 июля проект Ukrainer W опубликовал полную версию интервью с Драпатым, где он заявляет, что российская нация «не имеет права на существование». Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Драпатый «ответит за свои слова» о россиянах.