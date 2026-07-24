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Песков: новый главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о россиянах

Ведомости

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый «ответит за свои слова» о россиянах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, заявления Драпатого являются «чудовищными» и свидетельствуют о том, что он нацист. Главком и подобные ему люди будут до конца не давать никому из представителей Киева подписать мирное решение, подчеркнул представитель Кремля.

«Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», – заявил пресс-секретарь.

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Политика / Международные новости

Подобные высказывания подтверждают правильность решения жителей Донбасса выйти из состава Украины и действий президента России Владимира Путина по их защите, заключил Песков.

23 июля Драпатый в интервью украинским СМИ заявил, что жители России – «нация, которая не имеет права на существование». Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза», отметив, что они якобы хотят не работать, а «халявы».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Драпатого в адрес русских свидетельствуют, по ее мнению, о неонацистском характере украинского руководства.

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