Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Средства ПВО Минобороны РФ сбили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил он.
Ранее Собянин сообщил, что количество запускаемых в сторону Москвы БПЛА за последние месяцы кратно выросло. Он уточнил, что две трети дронов летят в сторону столицы. На фоне участившихся атак расчеты ПВО переведены на усиленный режим работы.
За минувшую ночь дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили 475 БПЛА самолетного типа над регионами РФ. ПВО поразила воздушные цели над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, Саратовской и Ульяновской областями, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.