Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве

Ранее Собянин сообщил, что количество запускаемых в сторону Москвы БПЛА за последние месяцы кратно выросло. Он уточнил, что две трети дронов летят в сторону столицы. На фоне участившихся атак расчеты ПВО переведены на усиленный режим работы.