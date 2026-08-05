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Главная / Политика /

Собянин: две трети запускаемых по России дронов летят на Москву

Ведомости

Количество беспилотников, запускаемых в сторону столицы вооруженными силами Украины, за последние месяцы кратно выросло. Две трети дронов летят именно в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – сказал Собянин.

На фоне роста числа атак силы ПВО работают в усиленном режиме. Он рассказал, что городские власти «самым активным и плотным образом» взаимодействуют с Министерством обороны для обеспечения безопасности столицы.

«Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируется добровольческое подразделение для сил ПВО для военных», – рассказал Собянин.

Ранее, 4 августа, Собянин сообщал, что за день в сторону Московского региона летели 184 беспилотника, 18 из них сбили на подлете к столице. В ночь на 5 августа системы ПВО уничтожили еще несколько дронов.

18 июня в ходе одной из самых мощных атак на Москву и область были сбиты 194 беспилотника, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Тогда повреждения получили жилые дома в Подмосковье и торговый центр «Садовод».

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