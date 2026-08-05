Силы ПВО за ночь сбили 475 беспилотников над регионами
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и двумя морями. Атаки были отражены с вечера до 08:00 мск, сообщает Минобороны России.
Российские военные поразили воздушные цели в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 4 августа Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское), а также авиагаваней Пензы, Саратова («Гагарин»), Чебоксар, Казани, Ижевска, Ульяновска («Баратаевка»), Кирова («Победилово»), Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Сочи, Самары («Курумоч»), Геленджика. Действовали также ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»).
По словам мэры Москвы Сергея Собянина, в ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. В Домодедове после удара БПЛА произошел разлив химических веществ, а в Тульской области был атакован сортировочный центр Wildberries, есть раненый.