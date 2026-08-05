Силы ПВО за ночь сбили 475 беспилотников над регионами

По словам мэры Москвы Сергея Собянина, в ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. В Домодедове после удара БПЛА произошел разлив химических веществ, а в Тульской области был атакован сортировочный центр Wildberries, есть раненый.