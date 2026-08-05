Российский историк Артем Кирпиченок арестован в Израиле
Российский историк и писатель Артем Кирпиченок был арестован в Израиле. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем Telegram-канале.
По ее словам, Кирпиченок находится под стражей и содержится в заключении. Митина утверждает, что его задержала израильская служба внутренней безопасности ШАБАК.
Она также сообщила, что Кирпиченок имеет двойное гражданство – России и Израиля. По словам Митиной, его интересы представляет адвокат Инна Лед. «Ждем развития событий. Нужна максимальная огласка», – написала публицист.
Кирпиченок родился в 1975 г. в Ленинграде. Около 15 лет он прожил в Израиле, где окончил Еврейский университет в Иерусалиме и отслужил в армии, а затем вернулся в Россию. В 2022 г. исследователь опубликовал научно-популярную книгу «Венгрия-1956: другой взгляд», а в 2024–2025 гг. выпустил работу «Израиль: Путь к катастрофе», посвященную истокам ближневосточного конфликта. В настоящее время он руководит отделом славянских исследований Центра арабо-евразийских исследований.