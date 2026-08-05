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Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании историка Кирпиченка

Ведомости

Российское диппредставительство в Израиле обратилось к местным властям с официальным запросом после появления сведений о задержании писателя и востоковеда Артема Кирпиченка. Об этом сообщил «РИА Новости» посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. Держим этот вопрос на контроле», – подчеркнул дипломат.

Ранее публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина сообщила, что российский историк Артем Кирпиченок был задержан в Израиле. Она утверждает, что писатель в настоящее время находится под стражей. Митина также заявила, что задержание было проведено израильской службой внутренней безопасности ШАБАК.

Кирпиченок родился в 1975 г. в Ленинграде. Около 15 лет он прожил в Израиле, где окончил Еврейский университет в Иерусалиме и прошел армейскую службу, после чего вернулся в Россию. В 2022 г. исследователь опубликовал научно-популярную книгу «Венгрия-1956: другой взгляд», а в 2024–2025 гг. выпустил работу «Израиль: Путь к катастрофе», посвященную истокам ближневосточного конфликта. На данный момент он возглавляет отдел славянских исследований в Центре арабо-евразийских исследований.

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