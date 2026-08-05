Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании историка Кирпиченка

Кирпиченок родился в 1975 г. в Ленинграде. Около 15 лет он прожил в Израиле, где окончил Еврейский университет в Иерусалиме и прошел армейскую службу, после чего вернулся в Россию. В 2022 г. исследователь опубликовал научно-популярную книгу «Венгрия-1956: другой взгляд», а в 2024–2025 гг. выпустил работу «Израиль: Путь к катастрофе», посвященную истокам ближневосточного конфликта. На данный момент он возглавляет отдел славянских исследований в Центре арабо-евразийских исследований.