Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на Ингурской ГЭС
Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщило министерство энергетики республики.
Позднее Минэнерго сообщило, что началось поэтапное восстановление электроснабжения по районам Абхазии. Подключение потребителей осуществляется по мере готовности энергосистемы и подачи мощности до полного восстановления электроснабжения.
5 августа Грузия также столкнулась с масштабным блэкаутом, оно стало третьим за последние две недели.
25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электричества. Причиной стала авария на линии электропередачи «Имерети», через которую осуществляется основное энергоснабжение государства.