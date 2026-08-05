Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RAGR105,48+1,93%CNY Бирж.11,99+0,33%IMOEX2 301,65+1,43%RTSI895,93+1,68%RGBI115,37+0,43%RGBITR776,26+0,44%
Главная / Политика /

Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на Ингурской ГЭС

Ведомости

Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

Позднее Минэнерго сообщило, что началось поэтапное восстановление электроснабжения по районам Абхазии. Подключение потребителей осуществляется по мере готовности энергосистемы и подачи мощности до полного восстановления электроснабжения.

5 августа Грузия также столкнулась с масштабным блэкаутом, оно стало третьим за последние две недели.

25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электричества. Причиной стала авария на линии электропередачи «Имерети», через которую осуществляется основное энергоснабжение государства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте