В Грузии произошло третье масштабное отключение электроэнергии за две недели
Грузия столкнулась с масштабным блэкаутом. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных регионах страны.
«Третье за две недели масштабное отключение света произошло в Грузии», – говорится в публикации. Других подробностей агентство не привело.
Ранее, 25 июля, в Грузии произошло масштабное отключение электричества. Причиной стала авария на линии электропередачи «Имерети», через которую осуществляется основное энергоснабжение государства.
В тот же день Служба государственной безопасности (СГБ) страны начала расследование по статье «Саботаж» в связи с аварийным отключением электроэнергии. В СГБ пояснили, что статья касается действий, угрожающих госинтересам путем повреждения инфраструктуры. В ведомстве не исключили, что блэкаут был умышленным.