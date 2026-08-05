В Грузии произошло третье масштабное отключение электроэнергии за две недели

В тот же день Служба государственной безопасности (СГБ) страны начала расследование по статье «Саботаж» в связи с аварийным отключением электроэнергии. В СГБ пояснили, что статья касается действий, угрожающих госинтересам путем повреждения инфраструктуры. В ведомстве не исключили, что блэкаут был умышленным.