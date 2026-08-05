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В Грузии произошло третье масштабное отключение электроэнергии за две недели

Ведомости

Грузия столкнулась с масштабным блэкаутом. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных регионах страны.

«Третье за две недели масштабное отключение света произошло в Грузии», – говорится в публикации. Других подробностей агентство не привело.

Ранее, 25 июля, в Грузии произошло масштабное отключение электричества. Причиной стала авария на линии электропередачи «Имерети», через которую осуществляется основное энергоснабжение государства.

В тот же день Служба государственной безопасности (СГБ) страны начала расследование по статье «Саботаж» в связи с аварийным отключением электроэнергии. В СГБ пояснили, что статья касается действий, угрожающих госинтересам путем повреждения инфраструктуры. В ведомстве не исключили, что блэкаут был умышленным.

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