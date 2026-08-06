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Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

О первых трех сбитых БПЛА глава города проинформировал в 01:27 мск, о последних трех – в 05:46 мск.

Росавиация ограничила работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово». На момент публикации авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

5 августа Собянин сообщил о кратном росте количества беспилотников, запускаемых в сторону столицы вооруженными силами Украины. Две трети дронов летят именно в направлении Москвы. В условиях роста числа атак силы ПВО работают в усиленном режиме.

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