СК: из-за вторжения ВСУ погибли 640 курян, ущерб превышает 0,5 трлн рублей

По ее словам, был также ранен 561 человек. У СК есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства, изнасилований. Расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. Среди них – Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, «Усадьба Барятинских «Марьино» и др. Здания были обстреляны артиллерией, реактивными системами залпового огня и минометами.