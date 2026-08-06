СК: из-за вторжения ВСУ погибли 640 курян, ущерб превышает 0,5 трлн рублей
В результате жестоких действий украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, погибли 640 мирных жителей. Ущерб составил почти 505 млрд руб., сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По ее словам, был также ранен 561 человек. У СК есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства, изнасилований. Расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. Среди них – Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, «Усадьба Барятинских «Марьино» и др. Здания были обстреляны артиллерией, реактивными системами залпового огня и минометами.
Следователи, криминалисты и эксперты осмотрели 186 населенных пунктов региона. По результатам экспертиз установлен ущерб от действий украинских военных на почти 505 млрд руб.
Подразделения ВСУ прорвали госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению приграничного региона.