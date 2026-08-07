Транспортный коллапс парализовал сухопутные границы Украины
За минувшие сутки количество грузового транспорта в очередях на украинских контрольно-пропускных пунктах возросло почти 50%. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные официальной электронной системы для грузовиков и автобусов.
Там уточнили, что на границе скопились 7754 фуры, что почти на 50% больше, чем за предыдущие 24 часа. Основная масса из 6835 грузовиков стоит на польском направлении. Самый загруженный пункт пропуска – Ягодин – Дорохуск с 2950 автомобилями, время ожидания на нем может превысить 7 суток для загруженных фур и 5 суток для пустых.
Наибольшее скопление транспорта фиксируется на пунктах пропуска, принимающих стандартные фуры. На КПП с весовым лимитом 7,5 т ситуация гораздо спокойнее.