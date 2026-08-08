Ночью над российскими регионами сбиты почти 400 БПЛА
За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 397 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Одно из предприятий Самарской области подверглось атаке украинских беспилотников. Идет ликвидация последствий, данных о пострадавших пока нет, сообщили власти.
В 7:00 силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.