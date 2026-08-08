США выделили более $200 млн на запуск Транскаспийского фонда предпринимательства
Соединенные Штаты выделили $201 млн на запуск Транскаспийского фонда предпринимательства, который будет заниматься стимулированием инвестиций в частный сектор Закавказья и Центральной Азии. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, фонд начал работу под руководством нового состава совета директоров. Бюджет для Транскаспийского фонда предпринимательства выделило правительство США, уточнил Рубио.
Госсекретарь США также напомнил о трехсторонней встрече в Вашингтоне с участием американского президента Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.
Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Он предполагает модернизацию железнодорожной, автомобильной, энергетической и цифровой инфраструктуры.
В мае Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В аэропорту «Звартноц» глава МИД Армении Арарат Мирзоян и Рубио также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.