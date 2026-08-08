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Вэнс: США за последние дни добились прогресса на переговорах с Ираном

Ведомости

США добились прогресса на переговорах с Ираном за последние несколько дней. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Иран заинтересован в завершении конфликта, однако ключевым вопросом остается способность политической системы страны выполнить условия, необходимые для достижения договоренности с американской стороной.

«Это еще предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса», – сказал Вэнс (цитата по «РИА Новости).

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу 12News заявил о заключении нового соглашения по прекращению огня на 30–60 дней между США и Ираном 7 или 8 августа. Речь также идет об открытии Ормузского пролива. Бессент заявил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран как в военной, так и в экономической сфере.

7 августа The National писала, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, соответствующие условия Ирана могут быть прописаны в возможном мирном соглашении, разработка которого начнется после заключения временной 60-дневной договоренности по регулированию транзита через стратегический водный путь. Собеседники газеты сообщили, что США в рамках возможных договоренностей как минимум рассматривают снятие военно-морской блокады и ослабление ограничений на экспорт иранской нефти.

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