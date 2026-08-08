Вэнс: США за последние дни добились прогресса на переговорах с Ираном

7 августа The National писала, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, соответствующие условия Ирана могут быть прописаны в возможном мирном соглашении, разработка которого начнется после заключения временной 60-дневной договоренности по регулированию транзита через стратегический водный путь. Собеседники газеты сообщили, что США в рамках возможных договоренностей как минимум рассматривают снятие военно-морской блокады и ослабление ограничений на экспорт иранской нефти.