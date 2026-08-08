Средства ПВО уничтожили 360 украинских БПЛА за день
Дежурные расчеты противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. Их уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в Московском регионе, Республике Крым и Краснодарском крае. Часть беспилотников уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.
Силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 8 августа над регионами РФ и Азовским морем были сбиты 397 украинских БПЛА. Дроны в том числе атаковали промышленное предприятие в Самарской области.