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Средства ПВО уничтожили 360 украинских БПЛА за день

Ведомости

Дежурные расчеты противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. Их уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в Московском регионе, Республике Крым и Краснодарском крае. Часть беспилотников уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 8 августа над регионами РФ и Азовским морем были сбиты 397 украинских БПЛА. Дроны в том числе атаковали промышленное предприятие в Самарской области.

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