Средства ПВО уничтожили 360 украинских БПЛА за день

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. Их уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в Московском регионе, Республике Крым и Краснодарском крае. Часть беспилотников уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.