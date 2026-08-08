Силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА

4 августа в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Большую часть сбили на дальних подступах, 18 – на подлете к столице. В ночь на 4 августа ВСУ нанесли массированный удар по Подмосковью. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникло несколько пожаров. Наиболее серьезный из них произошел на складе, также пострадали электроподстанция и административное здание. В результате атаки погибли пять человек, еще 10 получили ранения.