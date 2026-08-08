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Силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал о 12 сбитых БПЛА, направленных на Москву. Таким образом, количество пораженных воздушных целей ВСУ достигло 19.

Утром столичный мэр писал, что с 1 по 8 августа в направлении Московского региона летели 1984 дрона. Большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. 82 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

4 августа в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Большую часть сбили на дальних подступах, 18 – на подлете к столице. В ночь на 4 августа ВСУ нанесли массированный удар по Подмосковью. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникло несколько пожаров. Наиболее серьезный из них произошел на складе, также пострадали электроподстанция и административное здание. В результате атаки погибли пять человек, еще 10 получили ранения.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 397 украинских дронов над регионами РФ и Азовским морем. 

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