Дмитриев: ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам спровоцировал

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE), в июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ рекордный объем газа – почти 1 млрд куб. м. Показатель в 1,5 раза превышает уровень июля 2025 г. и является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб. м.