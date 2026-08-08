Дмитриев: ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам спровоцировал
Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, который спровоцировал собственными решениями об отказе от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в соцсети X.
«Зима близко на фоне отказа от российского газа: Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% при обычном показателе 75%, а Нидерланды – всего на 38,5% против 77%», – отмечается в посте.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE), в июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ рекордный объем газа – почти 1 млрд куб. м. Показатель в 1,5 раза превышает уровень июля 2025 г. и является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб. м.
Несмотря на то что летний период традиционно используется для накопления запасов к зиме, июльский объем закачки газа в европейские хранилища составил 8,8 млрд куб. м. Это на 16% ниже показателя прошлого года.
26 января Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Полностью прекратить импорт СПГ планируется с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с осени 2027 г. Перед ввозом газа на территорию ЕС страны-члены обязаны проверять его страну происхождения.