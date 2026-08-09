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СК возбудил дело о теракте после атаки на Белгород

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки ВСУ на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

9 августа ВСУ атаковали город беспилотниками. Как сообщил оперативный штаб Белгородской области, повреждения получили 29 многоквартирных жилых домов, из которых два загорелись, а также пять частных домов, один из которых уничтожен огнем. Разрушения и повреждения получили три административных, три социальных и шесть коммерческих строений. Огнем и осколками повреждены 33 единицы автотранспорта, пять из которых выгорели полностью.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в областном центре в результате атаки погибли три человека – женщина и двое мужчин. Пострадали 25 человек, среди них дети 4 и 9 лет. Один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, по словам Шуваева, у него диагностировали осколочные ранения грудной клетки. В медучреждениях продолжают оставаться 13 взрослых, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое. В Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах пострадали девять человек.

За предыдущие сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, были сбиты 154 беспилотника. Один человек скончался, 24 пострадали.  

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