СК возбудил дело о теракте после атаки на Белгород

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в областном центре в результате атаки погибли три человека – женщина и двое мужчин. Пострадали 25 человек, среди них дети 4 и 9 лет. Один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, по словам Шуваева, у него диагностировали осколочные ранения грудной клетки. В медучреждениях продолжают оставаться 13 взрослых, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое. В Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах пострадали девять человек.