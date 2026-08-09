Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Число погибших в Белгороде выросло до пяти

Ведомости

Число погибших в результате атаки беспилотников в Белгороде выросло до пяти. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Согласно сводке, еще три человека получили ранения.

При разборе конструкций многоквартирного дома, в котором произошел пожар, нашли тело мужчины. Еще один белгородец, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Утром власти сообщили о трех погибших в результате массированной атаки на Белгород – женщине и двух мужчинах. Согласно утренним сводкам, пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Ребенок 4 лет находится в больнице. У него осколочные ранения грудной клетки. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. 9-летнему ребенку помощь оказали на месте. 

От взрывов БПЛА загорелись пять автомобилей, два многоквартирных дома и частный дом. Десятки зданий и автомобилей получили повреждения.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Читайте также:Что известно об атаке на жилые кварталы в Белгороде
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её