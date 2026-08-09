Число погибших в Белгороде выросло до пяти
Число погибших в результате атаки беспилотников в Белгороде выросло до пяти. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Согласно сводке, еще три человека получили ранения.
При разборе конструкций многоквартирного дома, в котором произошел пожар, нашли тело мужчины. Еще один белгородец, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Утром власти сообщили о трех погибших в результате массированной атаки на Белгород – женщине и двух мужчинах. Согласно утренним сводкам, пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Ребенок 4 лет находится в больнице. У него осколочные ранения грудной клетки. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. 9-летнему ребенку помощь оказали на месте.
От взрывов БПЛА загорелись пять автомобилей, два многоквартирных дома и частный дом. Десятки зданий и автомобилей получили повреждения.
СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).