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Украина выдала Польше новое разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

Ведомости

Польша получила согласие украинской стороны на эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом в соцсети X написала министр культуры Польши Марта Ценковская.

Эксгумационные работы проведут в Гуте Пеняцкой, а также в Углах на Волыни. По словам Ценковской, есть согласие украинской стороны на взятие образцов генетического материала с останков, похороненных на кладбище бывшей деревни Островки. Это позволит провести дальнейшие исследования ДНК и идентифицировать жертв.

В конце августа начнутся поиски второй братской могилы в Пузниках. Ценковская добавила, что в этом году польская сторона проведет эксгумации на Голосковcком кладбище во Львове. Там покоятся польские солдаты, погибшие в сентябре 1939 г. при обороне Львова.

11 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах возвести в Варшаве стену памяти жертв Волынской резни. На мемориале будут высечены имена всех идентифицированных погибших и зажжен Вечный огонь. 11 июля 1943 г. считается апогеем Волынской трагедии. В этот день отряды украинских националистов атаковали не менее 100 польских населенных пунктов. По разным оценкам, на Волыни и в Восточной Галиции погибли от 50 000 до 100 000 поляков.

В 2016 г. польский парламент признал Волынскую трагедию геноцидом и установил 11 июля Национальным днем памяти жертв.

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