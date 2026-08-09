Украина выдала Польше новое разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

11 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах возвести в Варшаве стену памяти жертв Волынской резни. На мемориале будут высечены имена всех идентифицированных погибших и зажжен Вечный огонь. 11 июля 1943 г. считается апогеем Волынской трагедии. В этот день отряды украинских националистов атаковали не менее 100 польских населенных пунктов. По разным оценкам, на Волыни и в Восточной Галиции погибли от 50 000 до 100 000 поляков.