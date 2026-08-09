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В Испании из-за ЧП на шоу фейерверков пострадали 27 человек

Ведомости

В испанском городе Альтеа во время праздничного фейерверка Castell de l'Olla 27 человек пострадали из-за отклонения пиротехнического заряда. Об этом сообщает El Pais.

Заряд попал в группу зрителей на пляже. По данным организаторов, общее число пострадавших составило 27 человек, 14 из которых были доставлены в частный центр, отвечающий за медицинское обеспечение мероприятия. Оттуда 11 пострадавших направили в ожоговое отделение больницы в Аликанте. Сотрудники государственной системы здравоохранения доставили в медицинский центр Альтеи трех человек: у двоих ожоги, у третьего пострадавшего ушибы. Причины отклонения заряда выясняются.

Castell de l'Olla – одно из самых массовых событий в провинции Аликанте в августе. Шоу представляет собой фейерверк-замок, запускаемый с плавучих платформ в море. В этом году организаторы заявляли о рекордном количестве пороха – 1600 кг.

4 мая в провинции Хунань в Центральном Китае по меньшей мере 26 человек погибли и 61 пострадал в результате взрыва на заводе по производству фейерверков.

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