Сирия и Россия обсудили возобновление деятельности Русского дома в Дамаске

9 августа сирийское государственное агентство Sana со ссылкой на МИД страны сообщило, что Сирия и Россия заключили соглашение о преобразовании российских баз в центры совместной военной подготовки и реорганизации присутствия России на сирийском побережье. Сирийская сторона в рамках договоренностей получает контроль над аэропортом Хмеймим и четвертым причалом порта Тартус для их интеграции в систему гражданского управления страны.