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Сирия и Россия обсудили возобновление деятельности Русского дома в Дамаске

Ведомости

Министр высшего образования Сирии Марван аль-Халяби встретился в Дамаске с заместителем руководителя Россотрудничества Алексеем Клещевым. Стороны обсудили укрепление академического и гуманитарного партнерства, расширение стипендиальных программ и возобновление деятельности Российского культурного центра в столице Сирии, передает «РИА Новости».

Как говорится в заявлении министерства высшего образования Сирии, эти темы стали основными на встрече. Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сфере высшего образования и гуманитарных связей.

Русский дом в Дамаске приостановил работу в 2013 г. из-за обострения вооруженного конфликта в Сирии. Полноценная деятельность центра была возобновлена весной 2020 г. Однако после смены власти в Дамаске в декабре 2024 г. Русский дом вновь приостановил свою деятельность.

9 августа сирийское государственное агентство Sana со ссылкой на МИД страны сообщило, что Сирия и Россия заключили соглашение о преобразовании российских баз в центры совместной военной подготовки и реорганизации присутствия России на сирийском побережье. Сирийская сторона в рамках договоренностей получает контроль над аэропортом Хмеймим и четвертым причалом порта Тартус для их интеграции в систему гражданского управления страны.

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